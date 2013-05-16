Почувствовать светлые и теплые эмоции от самых популярных фильмов мира гости праздника смогут 29 декабря, с 16:30 и до 21:00 в ЗОЦМ (ул.Патриотическая, 49).
Так, "Фундация региональных инициатив" Запорожья при поддержке ЗОЦМ будет весь вечер транслировать знаменитые истории, которые покорили не одного зрителя!
Организаторы обещают посетителям душевную компанию, чай и кофе со сладостями!
Так, "Фундация региональных инициатив" Запорожья при поддержке ЗОЦМ будет весь вечер транслировать знаменитые истории, которые покорили не одного зрителя!
Организаторы обещают посетителям душевную компанию, чай и кофе со сладостями!
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