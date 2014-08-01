О том, как 22 декабря проходил обыск, Елена Овчатова рассказала подробно в видеоинтервью. А дело было так - утром в начале десятого ей приказали закрыть рабочий кабинет, потому что будет производиться обыск и чтобы нельзя было что-то туда внести или вынести. В одиннадцать ей позвонили и попросили открыть кабинет - обыск начинается.Что искали, она толком не знает. Есть показания свидетеля, что якобы управление экономики разработало программу компенсации разности тарифов для КП "ПКС" - предприятия коммунальной собственности, и в результате были похищены 13 миллионов гривен. Для не совсем, видимо, осведомленного свидетеля Елена Овчатова объяснила, что управление экономики не занимается разработкой подобных программ. Его задача - проверять и анализировать финансово-экономические показатели всех коммунальных предприятий города. Делается это ежемесячно, ежеквартально.Различные городские программы составляются рабочими группами, управление экономики их анализирует, может, рекомендует рабочей группе что-то подправить, а затем любая программа выносится на сессию горсовета и е е утверждают депутаты.Следователи в результате обыска изъяли в кабинете компьютер и рабочие документы, то есть черновики, по которым будет составлен, например, финансовый план того же КП "ПКС". Черновики - это бумажки с выкладками, расчетами - но без печатей, то есть официальными бумагами их назвать нельзя.После этого к Елене Овчатовой правоохранители пожаловали домой. На пороге квартиры зачитали постановление суда и провели обыск. Но ничего не изъяли.