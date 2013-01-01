В понедельник, 26 декабря, с 08:30 до 23:00 в Шевченковском районе Запорожья отключат холодную воду.
Воды не будет по следующим адресам: улица Н. Корищенко, улица Пищевая, улица Колерова.
Холодную воду отключат из-за планового ремонта по переключению участка водопроводной сети диаметром 600 мм по адресу улица Н. Корищенко,19,
Подвоз воды будет осуществляться автоцистернами, сообщает сайт мэрии.
Воды не будет по следующим адресам: улица Н. Корищенко, улица Пищевая, улица Колерова.
Холодную воду отключат из-за планового ремонта по переключению участка водопроводной сети диаметром 600 мм по адресу улица Н. Корищенко,19,
Подвоз воды будет осуществляться автоцистернами, сообщает сайт мэрии.
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