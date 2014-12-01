Выступают артисты из Украины, Белоруссии, Молдавии: акробаты, жонглеры, клоуны, есть здесь и животные - носухи, еноты, собачки, верблюды, медведи, ламы. Санта-Клауса играет запорожский студент Роман Щербаков, а его свиту - участники цирковой студии " Феерия " и ансамбля современного танца " Загадка " (Запорожье).Большое впечатление произвели на зрителей белорусские наездники под руководством заслуженный артист Северной Осетии Бориса Лазарова. На всем скаку один из наездников разворачивает шелковое полотнище — флаг Украины. Этот момент зрители встречают приветственными возгласами и бурными аплодисментами.Борис Лазаров работает в цирке с 1959 года, долгое время выступал в коллективе под руководством известного дрессировщика Владимира Шевченко.- Оказался в Белоруссии в 90-е годы, - вспоминает артист. - Через столько лет впервые приехал на Украину к своим друзьям. Мне очень интересно здесь работать, вспоминаю молодость. Была у меня мечта — проехать по всем городам Украины. Вот и приехал, чтобы исполнить свою мечту.- Когда выезжаешь на манеж, преподносишь абсолютно другой характер. В костюмах, в манере, в которой мы выступаем, кричать " асса! " не пойдет. В номере " Запорожская Сечь " у нас тоже было совсем другое. Разница заключается в самовыражении и отношении к зрителям.- Родились в Минском цирке. Стояли, никому не были нужны, а я их взял, абсолютно случайно. Сначала сделал традиционный номер с тумбами, отработал неделю, а потом все это сломал и сделал то, что вы видели.Дрессированные медведицы Валерия Нечипуренко исполняют различные трюки, балансируют на шаре, ездят на скейте и на мотоцикле.– интересуюсь у дрессировщика.- В Ялтинском зоопарке. Все они девочки — Маша, Лора и Яна. Вы пока видели двух, третья – Яна - работает в цыганском стиле, она у нас конатоходец, и вы ее еще увидите.Они уже достаточно взрослые девочки, каждая красавица весит 400 кг, и все очень любят мед. Яну я взял слепым медвежонком, выкормил из соски — кормежка, как и полагается, днем и ночью через каждые полчаса.- Медведи абсолютно ничего не боятся! Дрессура — это ни в коем случае не издевательство над животными. Все трюки, которые исполняет любое животное, основаны на их природных способностях.- Не даю сладкого. Они все хорошо понимают: речь, интонацию.- Папа, потому что это все мои детки. У нас разные ситуации были, и в снегу застревали по дороге, но всегда первым делом кормили животных.Животное всегда должно быть накормленным и содержаться в надлежащем состоянии. В природе медведи живут до 20 лет, а в цирке — до 40, сами судите, где им лучше.Дрессировщица Анжела Тонкопий уже знакома запорожским зрителям, но ее подопечные, носухи и еноты, все равно идут на " ура " и очень нравятся маленьким и взрослым.- Они боятся только резких движений. Это очень осторожные мелкие хищники. Резкое движение их пугает: вдруг кто-то готовится напасть?- На зрителей реагируют прекрасно! Если же зал пустой, и приходит хотя бы один человек, они пугаются. Мы всегда просим: не заходите к нам на репетицию! А когда полный зал, они выходят, как к себе домой, вот такая у них особенность.- Мы с мужемпротив этого категорически. У нас девять носух, они все любимые. А еще у нас есть енот Женечка и енотовидная собака Дакота. Они все у нас умнички.- Для нее это самый легкий трюк. В природе они ночью прячутся на деревьях, а утром по лианам спускаются на охоту. Они же хищники.- Любят мясо, яйца, творог, обязательно — сладенькое, например, йогурты. Любимое лакомство — перепелиные яйца. Апельсины очень любят. Казалось бы, хищники, но любят цитрусовые!Воздушная гимнастка на трапеции Настасия Крымская — дочь известных Наталии и Анатолия Крымских, работающих в клоунском дуэте " Крэйзи-фэмили " . Когда-то маленькая Стася выступала на сцене нашего цирка в небольшом номере вместе с родителями. Теперь она самостоятельная творческая личность, учится в Киеве, готовится стать режиссером цирка.- Моему номеру года два, а трюкам, которые сейчас показываю, научилась за 33 репетиции. Это месяц.- Именно из-за нее я и начала работать на трапеции. Мама мне пыталась переделать свое кольцо, но я не захотела. А Тамара Викторовна сказала: " Я когда-то работала на трапеции. Давай и ты попробуешь " . И вот теперь работаю.- Потому что нравится.- Никак. Всегда боюсь. Знаю, что меня страхуют или мой парень, или отец, но все равно боюсь. Страх — чувство самосохранения. Если его не будет, может случиться всякое.Мы семь месяцев отработали в Белоруссии, там был маленький цирк, и я поднималась всего на 2-3 метра. А здесь работаю на большой высоте. Когда я впервые забралась под купол, то боялась отпустить страховочный канат: подо мной бездна, я не вижу землю. Но я себя настроила морально. Какая разница? Ведь земля же рядом.- Я второе поколение, но надеюсь, что будет и третье, и четвертое.- Наша программа - достойный результат огромной работы. Думаю, что за последние 10-15 лет подобных новогодних программ не было. Наша программа рассчитана, прежде всего, на детей, потому что ребенок, придя на елку, должен оказаться в сказке, прикоснуться к чуду, увидеть праздник. А в этой постановке очень удачно сочетаются театральные действия и цирковое искусство.Фото Александра Прилепы