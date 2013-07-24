Первая в Украине выставка, объединившая экспонаты практически всех Запорожских Сечей, "Часи козацькі — Січі Запорізькі”, открылась в историко-культурном комплексе "Запорожская Сечь" Национального заповедника "Хортица".
"Индустриалка" писала о презентации выставки и о первых впечатлениях от необычной экспозиции. И хотя, как говорят историки, здесь все экспонаты уникальные (практически все — оригиналы), "Индустриалка" постаралась узнать об особых изюминках выставки.
- Самые старые экспонаты — оружие и предметы для его ремонта 16-го века, размещены в витрине-курене, посвященной Хортицкой Сечи, - рассказывает "Индустриалке" соавтор выставки, старший научный сотрудник экспозиционного отдела Национального заповедника "Хортица" Наталья Чергик. - Самая уникальная из них, пожалуй, сабля редкого иранского типа с тонким концом для пробивания кольчуги. Удивляет ее длина — 1 м 23,5 см. Это находка сотрудника заповедника Валерия Нефедова 1995 года возле острова Байда. Уникальна польская серебряная монета 16 века с изображением Сигизмунда Первого Старого, найденная при раскопках на острове Байды — для археологии очень важен датирующий материал.
- Интереснейший экспонат, связанный с историей последней - Покровской Сечи - было 18 века (похоже на кухонную доску, только из металла. - С. О.). С его помощью (стучали по былу чем-нибудь металлическим) запорожских казаков созывали на Сечь, на майдан, для проведения военного совета, - говорит заведующая экспозиционным отделом и руководитель экспозиционного проекта "Часи козацькі — Січі Запорізькі” Светлана Копылова. - Предоставлено Никопольским краеведческим музее на временное хранение. Было стало одним из экспонатов центральной композиции, символизирующей образ Сечевого майдана.
...Напомним, что создание выставки "Часи козацькі — Січі Запорізькі” стало возможным благодаря гранту в 100 тыс. грн., который Национальный заповедник "Хортица" выиграл в конкурсе социальных проектов "Мы — это город" комбината "Запорожсталь".
Интересно
Образы Сечей и их атаманов
- Хортицкая Сечь (16 век, находилась на Малой Хортице или острове Байда) представлена оружием и портретом 18 века кошевого атамана Михаила Вишневецкого (оригинал находится в Национальном историческом музее.
- Чертомлыцкая Сечь (17 век, на территории Никополя) — оружие и предметы быта. Образ атамана, казака-характерника Ивана Сирко, который, по легенде, умел превращаться в волка, символизирует инсталляция с чучелом волка.
- Каменская Сечь (18 век, Херсонская область). Тема пребывания войска Запорожского на ханской земле раскрывается через образ крымско-татарского ковра, составленного из кафельных изразцов 18 века. Образ атамана Костя Гордиенко символизирует оттиск его печати.
- Покровская Сечь (18 век, село Покровское Никопольского района Днепропетровской области) - предметы из последней церкви Покровской Сечи, в том числе икона с изображением атамана Петра Калнышевского — это копия, написанная с оригинала в 1905 году.
Все Сечи назывались Запорожскими, так как располагались за порогами Днепра.
ПРИХОДИТЕ!
Историко-культурный комплекс "Запорожская Сечь" работает с 9.00 до 16.00, кроме понедельника.
Билет 24 грн., льготный (дети, студенты, пенсионеры) — 12 грн.
Телефон для справок 224-36-91.
Фото Александра Прилепы
"Индустриалка" писала о презентации выставки и о первых впечатлениях от необычной экспозиции. И хотя, как говорят историки, здесь все экспонаты уникальные (практически все — оригиналы), "Индустриалка" постаралась узнать об особых изюминках выставки.
- Самые старые экспонаты — оружие и предметы для его ремонта 16-го века, размещены в витрине-курене, посвященной Хортицкой Сечи, - рассказывает "Индустриалке" соавтор выставки, старший научный сотрудник экспозиционного отдела Национального заповедника "Хортица" Наталья Чергик. - Самая уникальная из них, пожалуй, сабля редкого иранского типа с тонким концом для пробивания кольчуги. Удивляет ее длина — 1 м 23,5 см. Это находка сотрудника заповедника Валерия Нефедова 1995 года возле острова Байда. Уникальна польская серебряная монета 16 века с изображением Сигизмунда Первого Старого, найденная при раскопках на острове Байды — для археологии очень важен датирующий материал.
- Интереснейший экспонат, связанный с историей последней - Покровской Сечи - было 18 века (похоже на кухонную доску, только из металла. - С. О.). С его помощью (стучали по былу чем-нибудь металлическим) запорожских казаков созывали на Сечь, на майдан, для проведения военного совета, - говорит заведующая экспозиционным отделом и руководитель экспозиционного проекта "Часи козацькі — Січі Запорізькі” Светлана Копылова. - Предоставлено Никопольским краеведческим музее на временное хранение. Было стало одним из экспонатов центральной композиции, символизирующей образ Сечевого майдана.
...Напомним, что создание выставки "Часи козацькі — Січі Запорізькі” стало возможным благодаря гранту в 100 тыс. грн., который Национальный заповедник "Хортица" выиграл в конкурсе социальных проектов "Мы — это город" комбината "Запорожсталь".
Интересно
Образы Сечей и их атаманов
- Хортицкая Сечь (16 век, находилась на Малой Хортице или острове Байда) представлена оружием и портретом 18 века кошевого атамана Михаила Вишневецкого (оригинал находится в Национальном историческом музее.
- Чертомлыцкая Сечь (17 век, на территории Никополя) — оружие и предметы быта. Образ атамана, казака-характерника Ивана Сирко, который, по легенде, умел превращаться в волка, символизирует инсталляция с чучелом волка.
- Каменская Сечь (18 век, Херсонская область). Тема пребывания войска Запорожского на ханской земле раскрывается через образ крымско-татарского ковра, составленного из кафельных изразцов 18 века. Образ атамана Костя Гордиенко символизирует оттиск его печати.
- Покровская Сечь (18 век, село Покровское Никопольского района Днепропетровской области) - предметы из последней церкви Покровской Сечи, в том числе икона с изображением атамана Петра Калнышевского — это копия, написанная с оригинала в 1905 году.
Все Сечи назывались Запорожскими, так как располагались за порогами Днепра.
ПРИХОДИТЕ!
Историко-культурный комплекс "Запорожская Сечь" работает с 9.00 до 16.00, кроме понедельника.
Билет 24 грн., льготный (дети, студенты, пенсионеры) — 12 грн.
Телефон для справок 224-36-91.
Фото Александра Прилепы
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