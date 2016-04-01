ЧП произошло на Кичкасе.
Малыш возрастом 1 год 8 месяцев захлопнул двери квартиры, пока его мама вышла в подъезд. Ребенок сам остался в закрытой квартире. Малыш начал громко плакать и кричать.
Обеспокоенная мать после неудачных попыток открыть дверь, вызвала бойцов аварийно-спасательной службы "Кобра". Спасатели открыли входные двери - семья воссоединилась. С ребенком было все в порядке, сообщили "Индустриалке" в "Кобре".
Как писала "Индустриалка", в Запорожье в колодец выбросили щенков.
Читайте также: В Запорожской области внучка забила бабушку до смерти.
Малыш возрастом 1 год 8 месяцев захлопнул двери квартиры, пока его мама вышла в подъезд. Ребенок сам остался в закрытой квартире. Малыш начал громко плакать и кричать.
Обеспокоенная мать после неудачных попыток открыть дверь, вызвала бойцов аварийно-спасательной службы "Кобра". Спасатели открыли входные двери - семья воссоединилась. С ребенком было все в порядке, сообщили "Индустриалке" в "Кобре".
Как писала "Индустриалка", в Запорожье в колодец выбросили щенков.
Читайте также: В Запорожской области внучка забила бабушку до смерти.
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