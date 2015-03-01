Звезды запорожского спорта примут участие в акции "Капля сильной крови", которая пройдет на Запорожской областной станции переливания крови 26 декабря в 10.00.
Как сообщает пресс-служба Запорожской епархии, свое согласие стать донорами дали 11-кратная чемпионка мира и гиревому спорту Любовь Черепаха, чемпионка Паралимпиады-2016 по дзюдо Инна Черняк и ее сестра Марина, бронзовый призер Олимпиады-2012 легкоатлетка Мария Ремень, бронзовый призер Олимпиады-2008 по греко-римской борьбе Армен Варданян, борец греко-римского стиля Вюгар Рагимов, футболист Евгений Опанасенко, гребец Александр Надтока, спринтер Игорь Стрельцов и другие известные запорожские спортсмены.
Акция "Капля сильной крови" состоится в рамках благотворительного проекта Запорожской епархии Украинской Православной Церкви "Любовь милосердствует", который стартовал в 2011 году и проходит под патронатом Высокопреосвященнейшего Луки, митрополита Запорожского и Мелитопольского.
По данным Запорожской областной станции переливания крови за 6 лет в рамках проекта "Любовь милосердствует" кровь сдали около 6000 человек, собрано более 1600 литров крови. Вот уже третий год выдающиеся представители различных федераций спорта сдают свою кровь для детей, которые находятся на лечении в отделении онкогематологии Запорожской детской областной клинической больницы.
Планируется, что такие акции с участием известных спортсменов будут проходить не только весной, но и зимой, после окончания сезона.
Как сообщает пресс-служба Запорожской епархии, свое согласие стать донорами дали 11-кратная чемпионка мира и гиревому спорту Любовь Черепаха, чемпионка Паралимпиады-2016 по дзюдо Инна Черняк и ее сестра Марина, бронзовый призер Олимпиады-2012 легкоатлетка Мария Ремень, бронзовый призер Олимпиады-2008 по греко-римской борьбе Армен Варданян, борец греко-римского стиля Вюгар Рагимов, футболист Евгений Опанасенко, гребец Александр Надтока, спринтер Игорь Стрельцов и другие известные запорожские спортсмены.
Акция "Капля сильной крови" состоится в рамках благотворительного проекта Запорожской епархии Украинской Православной Церкви "Любовь милосердствует", который стартовал в 2011 году и проходит под патронатом Высокопреосвященнейшего Луки, митрополита Запорожского и Мелитопольского.
По данным Запорожской областной станции переливания крови за 6 лет в рамках проекта "Любовь милосердствует" кровь сдали около 6000 человек, собрано более 1600 литров крови. Вот уже третий год выдающиеся представители различных федераций спорта сдают свою кровь для детей, которые находятся на лечении в отделении онкогематологии Запорожской детской областной клинической больницы.
Планируется, что такие акции с участием известных спортсменов будут проходить не только весной, но и зимой, после окончания сезона.
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