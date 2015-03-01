Как сообщает пресс-служба Запорожской епархии, свое согласие стать донорами дали 11-кратная чемпионка мира и гиревому спорту Любовь Черепаха, чемпионка Паралимпиады-2016 по дзюдо Инна Черняк и ее сестра Марина, бронзовый призер Олимпиады-2012 легкоатлетка Мария Ремень, бронзовый призер Олимпиады-2008 по греко-римской борьбе Армен Варданян, борец греко-римского стиля Вюгар Рагимов, футболист Евгений Опанасенко, гребец Александр Надтока, спринтер Игорь Стрельцов и другие известные запорожские спортсмены.Акция "Капля сильной крови" состоится в рамках благотворительного проекта Запорожской епархии Украинской Православной Церкви "Любовь милосердствует", который стартовал в 2011 году и проходит под патронатом Высокопреосвященнейшего Луки, митрополита Запорожского и Мелитопольского.По данным Запорожской областной станции переливания крови за 6 лет в рамках проекта " Любовь милосердствует " кровь сдали около 6000 человек, собрано более 1600 литров крови. Вот уже третий год выдающиеся представители различных федераций спорта сдают свою кровь для детей, которые находятся на лечении в отделении онкогематологии Запорожской детской областной клинической больницы.Планируется, что такие акции с участием известных спортсменов будут проходить не только весной, но и зимой, после окончания сезона.