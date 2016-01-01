В Запорожье заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю выросла на 43,3%. За неделю заболело 9758 человек, из них около 64% составляют дети. Заболеваемость школьников на 51,5% выше уровня прошлой недели.
С начала эпидемического сезона диагноз грипп установлен 247 больным, в 7-ми случаях диагноз подтвержден вирусологической лабораторией, в 240 - установлен по клиническим проявлениям.
Заболеваемость выше эпидемического порога в 2 раза - показатель 587,3 на 100 тыс. населения.
С начала эпидемического сезона вакцинировано против гриппа 6047 человек, из них 1535 детей интернатных учреждений, 535 медработников, 2806 работников промпредприятий и 831 человек привиты за собственный счет, 135 подопечных специализированных заведений (дом грудного ребенка "Солнышко"), сообщает сайт облСЭС.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье на карантин закрыты все школы и внешкольные учреждения. Такая же ситуация в Мелитополе.
Читайте также: Где в Запорожье сделать прививку от гриппа?
С начала эпидемического сезона диагноз грипп установлен 247 больным, в 7-ми случаях диагноз подтвержден вирусологической лабораторией, в 240 - установлен по клиническим проявлениям.
Заболеваемость выше эпидемического порога в 2 раза - показатель 587,3 на 100 тыс. населения.
С начала эпидемического сезона вакцинировано против гриппа 6047 человек, из них 1535 детей интернатных учреждений, 535 медработников, 2806 работников промпредприятий и 831 человек привиты за собственный счет, 135 подопечных специализированных заведений (дом грудного ребенка "Солнышко"), сообщает сайт облСЭС.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье на карантин закрыты все школы и внешкольные учреждения. Такая же ситуация в Мелитополе.
Читайте также: Где в Запорожье сделать прививку от гриппа?
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