В управление Запорожьерыбоохраны обратились рыболовы-любители, которые стали свидетелями незаконной продажи сетей в рыбацких рядах на центральном рынке " Анголенко " . На вызов выехал инспектор оперативного отдела Запорожьерыбоохраны и сотрудник ГУНП в речпорту " Запорожье " .На месте факт незаконной продажи подтвердился, в результате рейдовой группой были изъяты лесковые рыболовные сети: 35х35 мм -5 шт., 40х40 мм -5 шт.По словам главного государственного инспектора оперативного отдела Запорожьерыбоохраны Александра Шевченко, свободная продажи рыболовных сетей запрещена ст. 51-1 Закона Украины " О животном мире " .Согласно Кодекса Украины об административных правонарушениях ч.1 ст. 85' изготовление, сбыт или хранение запрещенных орудий добычи (сбора) объектов животного или растительного мира, а также сбыт незаконно добытой продукции влечет за собой наложение штрафа от девяти до двадцати одного необлагаемого минимума доходов граждан с конфискацией этих орудий, материалов и средств для их изготовления. Поэтому, нарушителя ожидает штраф с конфискацией товара, но это уже будет решать суд. На данный момент сети изъяты и отправлены на изолированное хранение, сообщает ведущий специалист отдела ихтиологии Запорожьерыбоохраны Максим Бронзюк.