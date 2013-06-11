Инспекторы Запорожьерыбоохраны и полиции изъяли 700 метров рыболовных сетей, которые незаконно продавались на рынке города.
В управление Запорожьерыбоохраны обратились рыболовы-любители, которые стали свидетелями незаконной продажи сетей в рыбацких рядах на центральном рынке "Анголенко". На вызов выехал инспектор оперативного отдела Запорожьерыбоохраны и сотрудник ГУНП в речпорту "Запорожье".
На месте факт незаконной продажи подтвердился, в результате рейдовой группой были изъяты лесковые рыболовные сети: 35х35 мм -5 шт., 40х40 мм -5 шт.
По словам главного государственного инспектора оперативного отдела Запорожьерыбоохраны Александра Шевченко, свободная продажи рыболовных сетей запрещена ст. 51-1 Закона Украины "О животном мире".
Согласно Кодекса Украины об административных правонарушениях ч.1 ст. 85' изготовление, сбыт или хранение запрещенных орудий добычи (сбора) объектов животного или растительного мира, а также сбыт незаконно добытой продукции влечет за собой наложение штрафа от девяти до двадцати одного необлагаемого минимума доходов граждан с конфискацией этих орудий, материалов и средств для их изготовления. Поэтому, нарушителя ожидает штраф с конфискацией товара, но это уже будет решать суд. На данный момент сети изъяты и отправлены на изолированное хранение, сообщает ведущий специалист отдела ихтиологии Запорожьерыбоохраны Максим Бронзюк.
В управление Запорожьерыбоохраны обратились рыболовы-любители, которые стали свидетелями незаконной продажи сетей в рыбацких рядах на центральном рынке "Анголенко". На вызов выехал инспектор оперативного отдела Запорожьерыбоохраны и сотрудник ГУНП в речпорту "Запорожье".
На месте факт незаконной продажи подтвердился, в результате рейдовой группой были изъяты лесковые рыболовные сети: 35х35 мм -5 шт., 40х40 мм -5 шт.
По словам главного государственного инспектора оперативного отдела Запорожьерыбоохраны Александра Шевченко, свободная продажи рыболовных сетей запрещена ст. 51-1 Закона Украины "О животном мире".
Согласно Кодекса Украины об административных правонарушениях ч.1 ст. 85' изготовление, сбыт или хранение запрещенных орудий добычи (сбора) объектов животного или растительного мира, а также сбыт незаконно добытой продукции влечет за собой наложение штрафа от девяти до двадцати одного необлагаемого минимума доходов граждан с конфискацией этих орудий, материалов и средств для их изготовления. Поэтому, нарушителя ожидает штраф с конфискацией товара, но это уже будет решать суд. На данный момент сети изъяты и отправлены на изолированное хранение, сообщает ведущий специалист отдела ихтиологии Запорожьерыбоохраны Максим Бронзюк.
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