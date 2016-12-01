В каждом районе Запорожья на базе общеобразовательных школ будут построены стадионы с хорошим покрытием для всех видов спорта. Об этом в ходе отчета перед громадой о проделанной за год работе сообщил городской голова Владимир Буряк, отвечая на вопрос из зала.
По его словам, это стало возможным после продажи Дворца спорта "Юность". Средства, вырученные от продажи, будут направлены на развитие спорта в городе.
- Это будет сделано, уже есть деньги, - заверил Владимир Буряк.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье заботятся о развитии всех видов спорта.
По его словам, это стало возможным после продажи Дворца спорта "Юность". Средства, вырученные от продажи, будут направлены на развитие спорта в городе.
- Это будет сделано, уже есть деньги, - заверил Владимир Буряк.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье заботятся о развитии всех видов спорта.
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