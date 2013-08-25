Правоохранители оперативно раскрыли умышленное убийство, совершенное в Мелитополе в середине рабочей недели. А началось все с банального заявления 31-летнего местного жителя о том, что умерла его 69-летняя бабушка. При осмотре тела горожанки оказалось, что перед смертью она получила многочисленные телесные повреждения. Сведения о происшествии были внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство).- Правоохранители установили, что заявитель живет вместе с сестрой и бабушкой, которые часто ссорились, при этом сестра проявляла агрессию и могла побить родственницу, - сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области. - Так в очередной раз произошло и 21 декабря, когда 33-летняя горожанка выпила и "отходила" палкой пенсионерку. На данный момент злоумышленница задержана и направлена в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании для нее меры пресечения.