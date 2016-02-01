В Запорожье представители льготных категорий могут получать бесплатно лекарства через сеть КП "Примула". Об этом в ходе отчета перед громадой о проделанной за год работе сообщил городской голова Владимир Буряк, отвечая на вопрос из зала.
- В каждой больнице есть КП "Примула", там расписано количество льготных категорий, которые могут бесплатно получать лекарства, - сообщил городской голова. - Я бы с удовольствием сделал много чего бесплатного. Но хватит ли для этого бюджета?!
- В каждой больнице есть КП "Примула", там расписано количество льготных категорий, которые могут бесплатно получать лекарства, - сообщил городской голова. - Я бы с удовольствием сделал много чего бесплатного. Но хватит ли для этого бюджета?!
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