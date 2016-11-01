Рядом со школами и детсадами будут установлены видеокамеры, которые позволят обеспечить безопасность горожан. Об этом в ходе отчета перед громадой о проделанной за год работе сообщил городской голова Владимир Буряк, отвечая на вопрос из зала.
По его словам, камеры наблюдения будут установлены в рамках реализации масштабного проекта "Безопасный город". Это позволит сделать улицы, перекрестки и площади возле учебных заведений более безопасными для детей, родителей, учителей и воспитателей, и всех горожан.
Как писала "Индустриалка", в следующем году в Запорожье будет запущена реализация проекта "Безопасный город", на реализацию которого из бюджета выделяется 102 млн. грн.
По его словам, камеры наблюдения будут установлены в рамках реализации масштабного проекта "Безопасный город". Это позволит сделать улицы, перекрестки и площади возле учебных заведений более безопасными для детей, родителей, учителей и воспитателей, и всех горожан.
Как писала "Индустриалка", в следующем году в Запорожье будет запущена реализация проекта "Безопасный город", на реализацию которого из бюджета выделяется 102 млн. грн.
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