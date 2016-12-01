Генеральный план Запорожья будет утвержден в начале осени 2017 года. Об этом в ходе сегодняшнего отчета перед громадой о проделанной за год работе сообщил городской голова Владимир Буряк, отвечая на вопрос из зала.
- Мы сделаем детализацию по каждому району. Потом будут общественные обсуждения. А в августе-сентябре Генплан будет вынесен на сессию и утвержден, - сообщил Владимир Буряк.
- Мы сделаем детализацию по каждому району. Потом будут общественные обсуждения. А в августе-сентябре Генплан будет вынесен на сессию и утвержден, - сообщил Владимир Буряк.
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