Осуществление пусть и маленькой, но очень долгожданной для этих крох мечты, стало возможным благодаря финансовой помощи ЧАО "Запорожкокс".- В рамках волонтерской акции коллектив нашего предприятия отозвался на просьбу детского дома и мы приняли решение не просто приобрести необходимые вещи, а исполнить мечту — подарить подарки, которые они ждут от Деда Мороза, - рассказал и.о. гендиректора ЧАО "Запорожкокс" Александр Гайдаенко. - Мы предложили всем сотрудникам поучаствовать в благотворительной акции, но не ожидали собрать такую сумму. На подарки нам нужно было всего шесть тысяч гривен, а собрали мы 22 тысячи, благодаря активности и доброте наших специалистов. В результате, мы закупили подарки, а оставшуюся сумму передали в виде сертификата на обустройство территории детского дома.Считаю, что эта акция — замечательный способ почувствовать себя Дедом Морозом. Дети написали письма волшебному герою и с трепетом ждали этих подарков. Вручать их было очень приятно! Мы планируем устраивать эти акции и в будущем, чтобы дети здесь чувствовали нашу поддержку и у них были комфортные условия для жизни.Главный врач дома ребенка "Солнышко" Елена Лебедева в ответном слове поблагодарила и.о. гендиректора ЧАО "Запорожкокс" Александра Гайдаенко и директора по персоналу и социальным вопросам Ольгу Лукьяненко за помощь и внимание, которое ощущалось от их предприятия весь год.- Сегодня желания детей исполнились на 100 %, - отметила Елена Лебедева. - Было очень трепетно наблюдать за тем, как они распаковывают коробки и видят желанные подарки. Их глаза светятся счастьем, а это самый главный критерий того, что праздник у нас удался на славу. За это я благодарю предприятие "Запорожкокс" и всех его сотрудников, которые стали нашими друзьями и помогали нам на протяжении всего года. Я надеюсь, что эта добрая традиция будет продолжена. Деньги, которые нам передал Александр Гайдаенко, в размере 16-ти тысяч гривен пойдут на создание инклюзивной детской площадки, а именно — на приобретение специального оборудования. Я надеюсь, что уже весной мы сможем ее открыть....До торжественного вручения подарков трехлетние малыши погрузили своих шефов и гостей праздника в настоящую новогоднюю сказку с лешим, бабой-ягой, Снегурочкой и Дедом Морозом. Дети совсем не стеснялись, а с выражением рассказывали стихотворения, танцевали и водили хороводы! Одной из самых ярких актрис сегодня была трехлетняя малышка в костюме Снегурочки, которая покорила всех своими танцевальными и ораторскими способностями.Традиционно, как и в каждой сказке, в этой тоже победило добро, и в финале Дед Мороз достал свой большой мешок и вместе с и.о. гендиректора ЧАО "Запорожкокс" Александром Гайдаенко вручил долгожданные подарки деткам. Правда, как только дети поняли, что это их подарки, буквально бросились к мешку, с трепетом ожидая своей очереди. Чего здесь только не было - куклы, роботы, конструкторы, мягкие игрушки, кубики, машины и наборы для творчества, а также сладости и фрукты. Дети начали играть новенькими игрушками прямо на импровизированной сцене и их радости не было предела.- Я очень хотела получить в подарок коляску с куклой, - рассказала маленькая Вероника. - Я написала письмо Деду Морозу и каждый день ждала. Так хочу поиграть с ней!После праздника дети уходили очень довольными и уже договаривались меняться игрушками с друзьями.