В Запорожье во время пожара погиб 57-летний мужчина.
Пожар в квартире многоэтажке по улице Казачье произошел сегодня ночью. На место события выехали десять бойцов ГСЧС и три единицы техники. Около часа понадобилось спасателям, чтобы полностью потушить огонь.
К сожалению, во время пожара погиб владелец квартиры. Его тело обнаружили спасатели, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.
По информации ОК ГУНП в Запорожской области, возгорание в квартире произошло из-за неосторожного обращения с огнем. Тело погибшего было осмотрено и направлено на экспертизу.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области в гараже сгорела иномарка.
Читайте также: В Запорожской области в частном доме нашли труп женщины.
Пожар в квартире многоэтажке по улице Казачье произошел сегодня ночью. На место события выехали десять бойцов ГСЧС и три единицы техники. Около часа понадобилось спасателям, чтобы полностью потушить огонь.
К сожалению, во время пожара погиб владелец квартиры. Его тело обнаружили спасатели, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.
По информации ОК ГУНП в Запорожской области, возгорание в квартире произошло из-за неосторожного обращения с огнем. Тело погибшего было осмотрено и направлено на экспертизу.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области в гараже сгорела иномарка.
Читайте также: В Запорожской области в частном доме нашли труп женщины.
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