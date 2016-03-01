В следующем году в Запорожье будет запущена реализация проекта "Безопасный город", на реализацию которого из бюджета выделяется 102 млн. грн.
- К нам уже приезжали представители лучших мировых специалистов в этой области, - рассказал на встрече с громадой городской голова Запорожья Владимир Буряк. - Это будет установка камер слежения за безопасностью и создан единый информационный центр реагирования на правонарушения. По статистике, такие меры позволяют уменьшить правонарушения до 40%.
Камеры будут установлены в местах массового скопления народа. Они будут такого разрешения, которое позволит различать человека, а правоохранителям - быстрее раскрывать преступления.
Я бы назвал его основным приоритетом, который нужен городу. Запорожье, уверен, станет первым городом в Украине, где будут внедрены лучшие мировые практики управления безопасностью и комфортом.
На первом этапе камеры будут установлены в местах массового скопления людей, на втором - точечно, на основании опросов горожан или рекомендаций специалистов.
Фото: Александр Прилепа
- Просмотров: 106
Похожие новости