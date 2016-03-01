Через несколько минут в киноконцертном зале имени А. Довженко начнется встреча городского головы Запорожья Владимира Буряка с громадой Запорожья, во время которой городской голова отчитается о проделанной за год работе.
Прямую трансляцию отчета городского головы Владимира Буряка вы сможете посмотреть на телеканалах tv5 и Z, на сайтах этих телеканалов и на нашем сайте "Индустриалка".
Мы сердечно благодарим коллег с телеканала tv5 за предоставленную возможность показать вам прямую трансляцию отчета городского головы Владимира Буряка.
Прямую трансляцию отчета городского головы Владимира Буряка вы сможете посмотреть на телеканалах tv5 и Z, на сайтах этих телеканалов и на нашем сайте "Индустриалка".
Мы сердечно благодарим коллег с телеканала tv5 за предоставленную возможность показать вам прямую трансляцию отчета городского головы Владимира Буряка.
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