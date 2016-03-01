Прямую трансляцию отч е та городского головы Владимира Буряка вы сможете посмотреть на телеканалах tv5 и Z, на сайтах этих телеканалов и на нашем сайте " Индустриалка " .Мы сердечно благодарим коллег с телеканала tv5 за предоставленную возможность показать вам прямую трансляцию отч е та городского головы Владимира Буряка.