Сегодня, 23 декабря, в Запорожье будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, туман, гололед, гололедица, ветер восточный 5-10 м/с, температура воздуха ночью 3-5 градусов мороза, днем ​​от 1 мороза до 1 тепла.В Запорожской области также ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков, туман, местами гололед, гололедица, ветер восточный 5-10 м/с, температура воздуха ночью 3-8 градусов мороза, днем ​​от 3-х мороза до 2-х тепла.В субботу, 24 декабря, синоптики обещают ясную погоду, без осадков, местами гололедица, ветер северный 5-10 м/с, температура воздуха ночью 4-9 градусов мороза, днем ​​от 3-х мороза до 2-х тепла.В воскресенье, 25декабря, ожидается ясная погода, без осадков, местами гололедица, ветер юго-западный 5-10 м/с, температура воздуха ночью 2-7 градусов мороза, днем ​​от 3-х мороза до 2-х тепла, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.