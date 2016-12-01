Как сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области, вечером 22 декабря в горбольницу №1 поступил житель Мелитополя с ножевым ранением брюшной полости. Как выяснилось, с "холодным оружием" кинулся на горожанина его 38-летний брат, который был ранее судим. Вместе родственники выпивали, и, как водится, поссорились, из-за чего один из них и схватился за нож. Данное происшествие квалифицировано "умышленное тяжкое телесное повреждение" (ч. 1 ст. 121 УК Украины). Ведется досудебное расследование.