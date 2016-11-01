- Это первый приоритет и именно на эти нужды будет направлена значительная часть бюджета развития города – 474 млн грн, - сообщил на встрече с громадой городской голова Владимир Буряк, отчитываясь о работе своей команды за 2016 год.В областном центре есть 63 дома, которые дают крен и могут обрушиться (из них более 20 - в Хортицком районе), 142 км внутридомовых инженерных сетей, которые настолько прогнили, что их нельзя ремонтировать – только менять, 50 лифтов, которые также не подлежат ремонту вообще, 137 насосов, которые не справляются с подкачкой воды, что для многих жителей означает ее полное отсутствие. 80 домов ежемесячно подтопляются, в среднем ежегодно происходит 67000 порывов сетей.- Еще раз хочу подчеркнуть, что городская инфраструктура почти полностью изношена и, не уделяя этому вопросу должного внимания, мы рискуем получать ежедневные аварии, - подчеркнул городской голова. - И если мы не займемся аварийными домами, людей нужно будет отселять.Фото из Интернета и Александра Прилепы