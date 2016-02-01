Международный аэропорт "Запорожье" станет визитной карточкой города.
Как сообщил во время отчета перед громадой о проделанной за год работе городской голова Запорожья Владимир Буряк, в 2017 году аэропорт получит из бюджета 200 млн. грн на модернизацию. Еще 48 млн. коммунальное предприятие выделить из собственных средств.
Как писала "Индустриалка", в 2017 году в запорожском аэропорте планируют построить новый терминал и провести капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы.
Как сообщил во время отчета перед громадой о проделанной за год работе городской голова Запорожья Владимир Буряк, в 2017 году аэропорт получит из бюджета 200 млн. грн на модернизацию. Еще 48 млн. коммунальное предприятие выделить из собственных средств.
Как писала "Индустриалка", в 2017 году в запорожском аэропорте планируют построить новый терминал и провести капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы.
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