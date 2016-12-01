В Александровском районе прошло открытие районной новогодней елки. Мероприятие было организовано районной администрацией совместно с территориальным отделом образования Александровского района и Центром творчества детей и юношества Александровского района.
На праздник были приглашены школьники и педагоги школ района, дети с ограниченными возможностями, жители района. В начале мероприятия председатель районной администрации Валерий Мостовой поздравил всех присутствующих с наступающим Новым годом, пожелал счастья, радости и достатка.
В этом году елка в Александровском районе украшена игрушками, которые своими руками изготовили школьники для ежегодного районного конкурса на лучшее новогоднее украшение.
Праздничная концертная программа состояла из веселых интерактивных конкурсов, игр, поздравлений от сказочных персонажей. Не обошлось и без Деда Мороза со Снегурочкой, которые открыли новогоднюю елку, сообщает сайт мэрии.
На праздник были приглашены школьники и педагоги школ района, дети с ограниченными возможностями, жители района. В начале мероприятия председатель районной администрации Валерий Мостовой поздравил всех присутствующих с наступающим Новым годом, пожелал счастья, радости и достатка.
В этом году елка в Александровском районе украшена игрушками, которые своими руками изготовили школьники для ежегодного районного конкурса на лучшее новогоднее украшение.
Праздничная концертная программа состояла из веселых интерактивных конкурсов, игр, поздравлений от сказочных персонажей. Не обошлось и без Деда Мороза со Снегурочкой, которые открыли новогоднюю елку, сообщает сайт мэрии.
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