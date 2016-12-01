На праздник были приглашены школьники и педагоги школ района, дети с ограниченными возможностями, жители района. В начале мероприятия председатель районной администрации Валерий Мостовой поздравил всех присутствующих с наступающим Новым годом, пожелал счастья, радости и достатка.В этом году е лка в Александровском районе украшена игрушками, которые своими руками изготовили школьники для ежегодного районного конкурса на лучшее новогоднее украшение.Праздничная концертная программа состояла из вес е лых интерактивных конкурсов, игр, поздравлений от сказочных персонажей. Не обошлось и без Деда Мороза со Снегурочкой, которые открыли новогоднюю е лку, сообщает сайт мэрии.