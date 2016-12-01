В будущем году общий бюджет социальной защиты Запорожья, вместе с государственными программами составит 1,4 млрд. грн.
Как отметил во время отчета перед громадой о проделанной за год работе городской голова Запорожья Владимир Буряк, 2017 год станет годом заботы о людях.
Именно социальная защита населения на ряду с ремонтом жилого фонда, дорог и энергосбережением станут основными приоритетами в следующем году.
Как отметил во время отчета перед громадой о проделанной за год работе городской голова Запорожья Владимир Буряк, 2017 год станет годом заботы о людях.
Именно социальная защита населения на ряду с ремонтом жилого фонда, дорог и энергосбережением станут основными приоритетами в следующем году.
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