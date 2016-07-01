В Запорожье неизвестные положили в мешок шестерых щенков и выбросили их в каменный колодец.
Мужчина, услышав скуление щенков, нашел их в колодце по улице Запорожской, но самостоятельно достать не смог. Он вызвал бойцов аварийно-спасательной службы "Кобра".
На месте события спасатели установили, что щенки в мешке находятся на глубине четырех метров. Мешок с животными подвязали веревкой и достали из колодца. Щенков приютила местная жительница, сообщили "Индустриалке" в "Кобре".
Как писала "Индустриалка", запорожанка нашла своего сына мертвым.
Читайте также: В Запорожской области грозились взорвать школу-интернат.
Мужчина, услышав скуление щенков, нашел их в колодце по улице Запорожской, но самостоятельно достать не смог. Он вызвал бойцов аварийно-спасательной службы "Кобра".
На месте события спасатели установили, что щенки в мешке находятся на глубине четырех метров. Мешок с животными подвязали веревкой и достали из колодца. Щенков приютила местная жительница, сообщили "Индустриалке" в "Кобре".
Как писала "Индустриалка", запорожанка нашла своего сына мертвым.
Читайте также: В Запорожской области грозились взорвать школу-интернат.
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