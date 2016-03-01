В 2017 году в Запорожье направят 123 млн грн. на мероприятия по энергосбережению.
Об этом в ходе отчета перед громадой о проделанной за год работе сообщил городской голова Запорожья Владимир Буряк.
- 57 млн. грн. - на реконструкцию сетей освещения, термомодернизация бюджетных учреждений, реконструкция сетей, программа "Окна", в соответствии с которой будут заменены окна в больницах, детсадах и школах, - отметил Владимир Буряк.
Об этом в ходе отчета перед громадой о проделанной за год работе сообщил городской голова Запорожья Владимир Буряк.
- 57 млн. грн. - на реконструкцию сетей освещения, термомодернизация бюджетных учреждений, реконструкция сетей, программа "Окна", в соответствии с которой будут заменены окна в больницах, детсадах и школах, - отметил Владимир Буряк.
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