Об этом в ходе отчета перед громадой о проделанной за год работе сообщил городской голова Запорожья Владимир Буряк.- 57 млн. грн. - на реконструкцию сетей освещения, термомодернизация бюджетных учреждений, реконструкция сетей, программа "Окна", в соответствии с которой будут заменены окна в больницах, детсадах и школах, - отметил Владимир Буряк.