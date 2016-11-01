В Энергодаре в гараже произошел пожар.
На место события выехали восемь бойцов ГСЧС и две единицы техники. Общая площадь возгорания составила около 24 кв.м. В гараже горели вещи и автомобиль "Опель".
Почти полтора часа понадобилось огнеборцам, чтобы потушить пожар и предотвратить повторное возгорание.
Причину пожара установит следствие, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области более двух часов тушили пожар.
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На место события выехали восемь бойцов ГСЧС и две единицы техники. Общая площадь возгорания составила около 24 кв.м. В гараже горели вещи и автомобиль "Опель".
Почти полтора часа понадобилось огнеборцам, чтобы потушить пожар и предотвратить повторное возгорание.
Причину пожара установит следствие, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области более двух часов тушили пожар.
Читайте также: В Запорожской области в частном доме нашли труп женщины.
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