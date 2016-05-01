Как сообщили "Индустриалке", в дорожно-патрульной службе около 20-ти часов 22 декабря на 437-м км трассы Одесса-Мелитополь-Новоазовск (возле поворота на село Удачное Мелитопольского района) водитель автомобиля ЗАЗ-1102 выезжал со второстепенной дороги на главную и не пропустил "Chevrolet Lacetti", который по ней двигался. В результате иномарка несколько раз перевернулась и оказалась в кювете, застряв среди деревьев. На место происшествия была вызвана "скорая", однако, после осмотра медиками участников аварии, оказалось, что серьезных травм они не получили.