В Токмаке из-за очередной злой шутки о минировании детского учебного заведения пришлось эвакуировать более 100 человек.
Администрации школы-интерната Токмак позвонил неизвестный и сообщили, что в помещении учебного заведения заложена взрывчатка.
На место события выехали сотрудники полиции, кинологи и взрывотехники. Из школы-интерната эвакуировали 90 детей и 20 сотрудников.
К счастью, информация о минировании оказалась ложной. Во время осмотра территории учебного заведния взрывоопасных предметов обнаружено не было, сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", в Токмаке неизвестный грозился взорвать детский садик.
Администрации школы-интерната Токмак позвонил неизвестный и сообщили, что в помещении учебного заведения заложена взрывчатка.
На место события выехали сотрудники полиции, кинологи и взрывотехники. Из школы-интерната эвакуировали 90 детей и 20 сотрудников.
К счастью, информация о минировании оказалась ложной. Во время осмотра территории учебного заведния взрывоопасных предметов обнаружено не было, сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", в Токмаке неизвестный грозился взорвать детский садик.
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