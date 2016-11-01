Галерея современного искусства Баранника продолжает проводить "Эстетские субботы".
24 декабря, как сообщили "Индустриалке" в галерее, директор городской общественной организации "Французский культурный центр "Alliance Francaise" Людмила Богдановская расскажет о международных культурных связях, знаток технической стороны музыки Александр Рябченко - об искусстве проектирования звука, режиссер театра имени Магара Виктор Попов поделится тайнами своей профессии.
Время проведения с 16.00 до 20.00.
В галерее также можно посмотреть живопись и объекты из полотенец киевской художницы Люси Ивановой выставка"MacToob".
Телефоны для справок: 067-435-80-74, 099-468-70-76.
Фото автора
24 декабря, как сообщили "Индустриалке" в галерее, директор городской общественной организации "Французский культурный центр "Alliance Francaise" Людмила Богдановская расскажет о международных культурных связях, знаток технической стороны музыки Александр Рябченко - об искусстве проектирования звука, режиссер театра имени Магара Виктор Попов поделится тайнами своей профессии.
Время проведения с 16.00 до 20.00.
В галерее также можно посмотреть живопись и объекты из полотенец киевской художницы Люси Ивановой выставка"MacToob".
Телефоны для справок: 067-435-80-74, 099-468-70-76.
Фото автора
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