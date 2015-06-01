На хранении марихуаны, в частности, попался житель села Вознесенка Мелитопольского района. В середине сентября в лесополосе мужчина нашел дикорастущую коноплю, оборвал верхушки, принес домой, высушил, тем самым " изготовив наркотическое средство, оборот которого запрещен " . Зелье нашли при обыске правоохранители и открыли уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 309 УК Украины (незаконное изготовление и хранение наркотических средств без цели сбыта " ). Суд посчитал, что достаточным наказанием за это правонарушение станет штраф в размере 850 гривен.А житель села Константиновка Мелитопольского района заплатит 2550 гривен за то, что выращивал коноплю на своем приусадебном участке. Правоохранители изъяли на подворье гражданина 12 кустов данного растение общим весом 7,7 кг. Действия " мичурина " попали под ч.1. ст. 310 УК Украины ( " незаконное выращивание конопли " ).