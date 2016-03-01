В киноконцертном зале имени Довженко начался отчет городского головы Запорожья Владимира Буряка о проделанной за год работе.
В зале присутствуют заместители мэра, руководители департаментов и управлений, депутаты, представители областной власти, промышленных предприятий, малого и среднего бизнеса, церкви, СМИ и громады Запорожья.
После отчета Владимир Буряк ответит на вопросы присутствующих.
Прямую трансляцию отчета городского головы Владимира Буряка можно посмотреть на телеканалах "Z" и "TV5", а также на сайте "Индустриалка".
Подробности читайте на сайте "Индустриалка" в ближайшее время.
Фото: Александр Прилепа
В зале присутствуют заместители мэра, руководители департаментов и управлений, депутаты, представители областной власти, промышленных предприятий, малого и среднего бизнеса, церкви, СМИ и громады Запорожья.
После отчета Владимир Буряк ответит на вопросы присутствующих.
Прямую трансляцию отчета городского головы Владимира Буряка можно посмотреть на телеканалах "Z" и "TV5", а также на сайте "Индустриалка".
Подробности читайте на сайте "Индустриалка" в ближайшее время.
Фото: Александр Прилепа
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