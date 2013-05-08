Стипендии назначены чемпионке Европы 2016 года по плаванию Марине Вербовой в размере 7000 гривен, чемпиону Европы 2016 года по плаванию Алексею Кабышеву в размере 7000 гривен, чемпиону Европы 2015 года по настольному теннису Максиму Николенко в размере 7000 гривен, чемпионке мира 2015 по легкой атлетике Марии Помазан в размере 12 000 гривен, чемпиону Европы 2015 года по настольному теннису Михаилу Попову в размере 7000 гривен, чемпионке Европы 2016 года по плаванию Виктории Савцов в размере 7000 гривен, серебряному призеру чемпионата мира 2015 года по дзюдо Инне Черняк в размере 9000 гривен.Стипендии Президента назначены также тренеру сборной команды Украины по легкой атлетике и тренеру чемпионки мира 2015 Марии Помазан Тамаре Эдишерашвили в размере 12 000 гривен и тренеру сборной команды Украины по плаванию и тренеру чемпионки Европы 2016 года Марины Вербовой Олегу Удалову в размере 7000 гривен, сообщает управление по делам прессы и информации ОГА.