Конкурс на все вакансии среднего состава полиции - в частности, оперуполномоченных, инспекторов - проводится в Запорожье, назначение на должность осуществляется бессрочно.Среди требований к кандидатам на должности среднего состава полиции: знание должностных обязанностей по должности, на которую полицейский претендует; высшее образование, степень не ниже младшего бакалавра (согласно квалификационных требований к должности); знание законодательства Украины и нормативно-правовых актов, приказов, регламентирующих деятельность службы и полиции в целом.Кандидат на должность должен уметь обосновывать собственную позицию, обладать аналитическими способностями, способностью систематизировать, обобщать информацию; уметь решать комплексные задачи, устанавливать цели и приоритеты.Среди требований к личным качествам: беспристрастность и порядочность; способность поддерживать изменения; самостоятельность, организованность, ответственность; умение работать в команде;- умение работать с большим объемом информации; настойчивость, решительность, сдержанность, способность быстро принимать решения в условиях ограниченного времени; устойчивость к стресса, эмоциональных и физических нагрузок; опыт работы с ПК (офисные программы, сеть интернет) на уровне уверенного пользователя.Всего конкурс объявлен на 36 вакантных должностей в аппарате главка и его различных подразделениях. С их перечнем можно ознакомиться на сайте ГУНП в Запорожской области в разделе "Полицейская комиссия".