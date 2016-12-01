Как сообщает сектор связей со СМИ и работы с общественностью Главного управления Госслужбы по чрезвычайным происшествиям Украины в Запорожской области, видимость на дорогах 200-500 метров.Сегодня туман будет также наблюдаться во Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Сумской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Полтавской и Днепропетровской областях.