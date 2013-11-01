В спортивном зале Запорожской областной организации ФСО "Динамо" Украины был проведен Кубок организации по мини-футболу среди военнослужащих, работников правоохранительных органов, спасательных и других специальных служб Украины, посвященный открытию обновленного спортивного зала.
На торжественном открытии соревнований, как сообщала "Индустриалка", присутствовало представители Запорожской областной государственной администрации, Запорожья, первый заместитель председателя ФСО "Динамо" Украины, советник министра МВД генерал-майор Виктор Корж, и.о. начальника ГУНП в Запорожской области полковник полиции Иван Пазынич, руководитель полиции охраны области полковник полиции Сергей Рубанов, начальник управления патрульной полиции Роман Пилипенко, командир воинской части 3029 Национальной гвардии полковник Александр Хоменко, руководители других правоохранительных структур.
История физкультурно-спортивного общества "Динамо" отсчитывает уже 93-й год со дня создания. За это время динамовцы вписали много славных страниц в историю отечественного спорта. Достаточно вспомнить, что за годы независимости представители ФСО завоевали для Украины 65 олимпийских наград.
В, без преувеличения, легендарное общество входят практически все силовые структуры, в числе которых и Национальная полиция Украина. Ведь одним из главных факторов работы правоохранителя есть хорошая физическая форма и способность защитить себя и окружающих.
Впрочем, организация живет не только сегодняшним днем. Большое внимание уделяется работе с детьми. Тысячи будущих звезд занимаются в более чем двухстах спортивных сооружениях общества. Причем их количество постоянно увеличивается, а те, что уже работают, ремонтируются и обновляются.
Как отметил первый заместитель председателя ФСО "Динамо", советник Министра внутренних дел Украины Виктор Корж, несмотря на довольно непростые времена, сегодня общество напоминает сплошную строительную площадку. Не стал исключением и наш город. 21 декабря запорожская организация "Динамо" торжественно открыла обновленный спортивный зал. Построенный еще в 1979 году, сегодня он "заиграл" новыми красками.
Соревнования по мини-футболу были организованы на высоком профессиональном уровне и прошли в упорной борьбе.
В первом матче сборная команда ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области со счетом 7:1 победила спецподразделение полиции "Скиф". Во второй игре со счетом 5:1 спасатели выиграли у сборной управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Запорожской области. В полуфинале соревнований со счетом 6:2 команда ГСЧС области победила сборную управления патрульной полиции Запорожья.
И в долгожданном финале, где спасатели сошлись со своими извечными спортивными соперниками – командой Главного управления Национальной полиции Украины в Запорожской области, победа досталась сборной ГСЧС с убедительным счетом 5:1.
Лучшим бомбардиром соревнований стал пожарный-спасатель 21-ДПРЧ г. Пологи младший сержант службы гражданской защиты Владимир Охтирев.
По материалам сайтов ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области и ГУНП в Запорожской области
На торжественном открытии соревнований, как сообщала "Индустриалка", присутствовало представители Запорожской областной государственной администрации, Запорожья, первый заместитель председателя ФСО "Динамо" Украины, советник министра МВД генерал-майор Виктор Корж, и.о. начальника ГУНП в Запорожской области полковник полиции Иван Пазынич, руководитель полиции охраны области полковник полиции Сергей Рубанов, начальник управления патрульной полиции Роман Пилипенко, командир воинской части 3029 Национальной гвардии полковник Александр Хоменко, руководители других правоохранительных структур.
История физкультурно-спортивного общества "Динамо" отсчитывает уже 93-й год со дня создания. За это время динамовцы вписали много славных страниц в историю отечественного спорта. Достаточно вспомнить, что за годы независимости представители ФСО завоевали для Украины 65 олимпийских наград.
В, без преувеличения, легендарное общество входят практически все силовые структуры, в числе которых и Национальная полиция Украина. Ведь одним из главных факторов работы правоохранителя есть хорошая физическая форма и способность защитить себя и окружающих.
Впрочем, организация живет не только сегодняшним днем. Большое внимание уделяется работе с детьми. Тысячи будущих звезд занимаются в более чем двухстах спортивных сооружениях общества. Причем их количество постоянно увеличивается, а те, что уже работают, ремонтируются и обновляются.
Как отметил первый заместитель председателя ФСО "Динамо", советник Министра внутренних дел Украины Виктор Корж, несмотря на довольно непростые времена, сегодня общество напоминает сплошную строительную площадку. Не стал исключением и наш город. 21 декабря запорожская организация "Динамо" торжественно открыла обновленный спортивный зал. Построенный еще в 1979 году, сегодня он "заиграл" новыми красками.
Соревнования по мини-футболу были организованы на высоком профессиональном уровне и прошли в упорной борьбе.
В первом матче сборная команда ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области со счетом 7:1 победила спецподразделение полиции "Скиф". Во второй игре со счетом 5:1 спасатели выиграли у сборной управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Запорожской области. В полуфинале соревнований со счетом 6:2 команда ГСЧС области победила сборную управления патрульной полиции Запорожья.
И в долгожданном финале, где спасатели сошлись со своими извечными спортивными соперниками – командой Главного управления Национальной полиции Украины в Запорожской области, победа досталась сборной ГСЧС с убедительным счетом 5:1.
Лучшим бомбардиром соревнований стал пожарный-спасатель 21-ДПРЧ г. Пологи младший сержант службы гражданской защиты Владимир Охтирев.
По материалам сайтов ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области и ГУНП в Запорожской области
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