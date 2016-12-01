Началось все сразу после девяти часов утра - представители силовых структур оккупировали здание Энергодарского горсовета. Были и люди в масках, и автоматчики. Следователи полиции произвели обыски в кабинетеи в его приемной. Обыски также прошли в кабинетах начальников финансового, юридического и экономического управлений. Потом обыски провели и в их квартирах, а также в доме секретаря горсовета.Как объяснил журналистам мэр Энергодара Павел Музыка, уголовное дело о якобы растратах и присвоении чиновниками денег через КП "Предприятие коммунальной собственности" по заявлению депутатов горсовета было возбуждено еще зимой 2014 года. А сейчас проводятся обыски, чтобы найти якобы похищенные мэром и его сотрудниками 13,5 миллиона гривен. Пока эти миллионы не нашли, хотя заглядывали даже под висящие на стенах квартиры картины и изъяли компьютеры из кабинетов горисполкома.Что же это за миллионы - аж тринадцать с половиной? Мэр Энергодара Павел Музыка объяснил, что эта сумма была утверждена на сессии горсовета депутатами - и направлена она была на поддержку КП "Предприятие коммунальной собственности", которое погасило свою задолженность за электроэнергию перед "Запорожьеоблэнерго" и уплатило налоги на добавленную стоимость.Еще Павел Музыка рассказал о таком факте: он был в недельном отпуске, а его заместитель, вернувшийся из Запорожья с совещания, которое проводил губернатор Константин Брыль, передал мэру слова губернатора: "Передайте привет мэру Энергодара - пусть готовится к большим проблемам"Как рассказал адвокат Павла Музыки, во время обыска кабинета и приемной мэра автоматчики не допустили его в помещение, где проводился обыск - сказали, что следователь не разрешает. Но потом, по словам адвоката, следователь пожал плечами - никаких запретов на присутствие адвоката я не устанавливал.Сегодня, 22 декабря, к вечеру, когда уже начало темнеть, дошла очередь и до обыска в квартире мэра - в пятиэтажке с табличкой "Ул. Комсомольская, 31". Журналистов следователь пустила только до дверей квартиры.Фото и видео: Дмитрий Шилин