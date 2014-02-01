По словам депутата, на природоохранные мероприятия Запорожья, города, предприятия которого отчисляют львиную долю налогов, в областном бюджете не предусмотрено ни одной копейки. Несбалансированность экофонда просматривается и в отношении других городов и районов области.- В таблице указано, что на природоохранные мероприятия в Бердянске направлено 4,2 млн грн, Мелитополе — 6,5 млн грн, но на Запорожье выделено 0 грн, Энергодар — 0, Токмак — 0, Бердянский, Васильевский, Великобелозерский, Каменско-Днепровский, Токмакский, Розовский, Бильмакский районы — 0, - констатировал Владимир Байда. - Неужели Запорожье, которое является самым большим плательщиком сборов и налогов в экофонд, не заслуживает, чтобы ему выделялись средства на те же зеленые насаждения, создание легких города? Или, может, в Токмаке нет проблем с канализацией, водоотведением и водоснабжением? Или у нас есть только Бердянск и Мелитополь? Политическая подоплека тут и так всем понятна, - заявил депутат.Однако, критика, предложенного к рассмотрению депутатов перечня мероприятий, направленных на охрану и рациональное использование природных ресурсов, этим не ограничилась. Горячее обсуждение вызвал у депутатов один из объектов, строительство которого включено в перечень — внедрение государственной системы мониторинга окружающей среды.Только на первый этап реализации этого проекта необходимо финансирование в размере 28 млн грн, который предусматривает покупку и установку стационарных постов контроля загрязнения окружающей среды на внешних границах санитарных защитных зон промышленных предприятий в 7 городах Запорожской области. В частности, планируется установка 21 стационарного поста: 12 — в Запорожье, 3 — в Бердянске, 2 — и Энергодаре, по 1 — в Токмаке, Мелитополе, Васильевке и Днепрорудном.Общий объем финансирования этого мероприятия в перспективе составит около 82 млн грн.Владимир Байда отметил, что на профильной депутатской комиссии не рассматривалось технико-экономическое обоснование проекта.- По полученной пару недель назад информации, речь шла об общей стоимости проекта около 75-78 млн грн, сегодня речь идет о 82 миллионах. Почему этот вопрос не обсуждался на профильной комиссии? Кто утвердил проект? Кто его рассматривал? - спросил Владимир Байда. - Технико-экономическое обоснование подготовлено за 3 дня до сессии, хотя речь об этом шла еще весной и тогда говорилось о 46 миллионах гривен, потом - 58 млн грн, потом - о75-78 млн грн, теперь говорим о 82 млн грн. Что происходит? Может в новом году стоимость достигнет уже 120 млн грн?На это замечание директор департамента экологии и природных ресурсов облгосадминистрации (стажировка) Виталий Гордиенко лишь ответил, что проект готов и состоялись даже рабочие заседания профильного комитета департамента.В целом программу депутаты приняли, чтобы не затягивать с тендерами и успеть освоить средства, все же исключив " строку " о 28 миллионах гривен на систему мониторинга окружающей среды, чтобы не принимать " кота в мешке " и доработать этот вопрос.Кстати, в 2017 году прогнозированные поступления в областной фонд охраны окружающей природной среды составят 66 млн 234 тыс грн. Об этом сообщила заместитель директора департамента — начальник управления экономики строительства департамента экономического развития и торговли Запорожской областной государственной администрации Оксана Матвиишина.Основные направления финансирования: охрана рационального использования водных ресурсов — 27,5 млн грн, рациональное использование и хранение отходов производства и бытовых отходов — 1,5 млн грн, охрана и рациональное использование земель — 6,4 млн грн, сохранение природно-заповедного фонда — 2,1 млн грн, экологическая экспертиза, развитие науки, образования и информации — 28,6 млн грн.Всего в перечне 46 природоохранных мероприятий, но на сейчас перевыполнение доходной части в областной экофонд составляет более 112 млн грн, поэтому в начале следующего года эти средства можно будет перераспределить и направить их на запланированные мероприятия и включение в перечень новых, - отметила чиновница.