Сегодня, 22 декабря, во время торжественного собрания, посвященного Дню энергетика Украины, городской голова Запорожья Владимир Буряк вручил диплом, медаль и ленту " Почетный гражданин города Запорожье " строителю Днепрогэса, Герою труда Борису Кузьменко.Владимир Буряк также поздравил всех энергетиков Запорожья с профессиональным праздником." Сегодня праздник людей, без работы которых не было бы города Запорожье – мощного индустриального и промышленного города. Потому что энергетика в Запорожье была первична – и только благодаря ей в городе зародилась металлургия, машиностроение и другие важные промышленные отрасли. Именно с пуска Днепрогэса был дан старт не только промышленному развитию нашего города, но и развитию украинской энергетики " , - отметил городской голова.Борис Кузьменко был назначен начальником управления строительства второй очереди Днепровской гидроэлектростанции в Запорожье в марте 1972 года. С мая 1976 года работал на должности начальником управления " Днепрострой " . Впервые в практике отечественного гидростроительства под руководством Бориса Кузьменко была построена гидроэлектростанция ДнепроГЭС-2. Также при его участии в Запорожье построен однокамерный шлюз, мост через Днепр в северной части острова Хортица, электроаппаратный и энергомеханический заводы, завод сверхмощных трансформаторов, жилые кварталы, объекты социального, культурного и бытового назначения.За многолетнюю деятельность и активное участие в создании гидроэлектростанций, организацию их эффективной и надежной эксплуатации Борис Терентьевич награжден орденами " Трудового Красного Знамени " , " Октябрьской Революции " , " За заслуги " ІІІ степени и другими наградами.