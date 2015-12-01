Городской голова Владимир Буряк вручил звание "Почетный гражданин города Запорожье" Борису Кузьменко.
Сегодня, 22 декабря, во время торжественного собрания, посвященного Дню энергетика Украины, городской голова Запорожья Владимир Буряк вручил диплом, медаль и ленту "Почетный гражданин города Запорожье" строителю Днепрогэса, Герою труда Борису Кузьменко.
Владимир Буряк также поздравил всех энергетиков Запорожья с профессиональным праздником.
"Сегодня праздник людей, без работы которых не было бы города Запорожье – мощного индустриального и промышленного города. Потому что энергетика в Запорожье была первична – и только благодаря ей в городе зародилась металлургия, машиностроение и другие важные промышленные отрасли. Именно с пуска Днепрогэса был дан старт не только промышленному развитию нашего города, но и развитию украинской энергетики", - отметил городской голова.
Справка ""Индустриалки"
Борис Кузьменко был назначен начальником управления строительства второй очереди Днепровской гидроэлектростанции в Запорожье в марте 1972 года. С мая 1976 года работал на должности начальником управления "Днепрострой". Впервые в практике отечественного гидростроительства под руководством Бориса Кузьменко была построена гидроэлектростанция ДнепроГЭС-2. Также при его участии в Запорожье построен однокамерный шлюз, мост через Днепр в северной части острова Хортица, электроаппаратный и энергомеханический заводы, завод сверхмощных трансформаторов, жилые кварталы, объекты социального, культурного и бытового назначения.
За многолетнюю деятельность и активное участие в создании гидроэлектростанций, организацию их эффективной и надежной эксплуатации Борис Терентьевич награжден орденами "Трудового Красного Знамени", "Октябрьской Революции", "За заслуги" ІІІ степени и другими наградами.
Сегодня, 22 декабря, во время торжественного собрания, посвященного Дню энергетика Украины, городской голова Запорожья Владимир Буряк вручил диплом, медаль и ленту "Почетный гражданин города Запорожье" строителю Днепрогэса, Герою труда Борису Кузьменко.
Владимир Буряк также поздравил всех энергетиков Запорожья с профессиональным праздником.
"Сегодня праздник людей, без работы которых не было бы города Запорожье – мощного индустриального и промышленного города. Потому что энергетика в Запорожье была первична – и только благодаря ей в городе зародилась металлургия, машиностроение и другие важные промышленные отрасли. Именно с пуска Днепрогэса был дан старт не только промышленному развитию нашего города, но и развитию украинской энергетики", - отметил городской голова.
Справка ""Индустриалки"
Борис Кузьменко был назначен начальником управления строительства второй очереди Днепровской гидроэлектростанции в Запорожье в марте 1972 года. С мая 1976 года работал на должности начальником управления "Днепрострой". Впервые в практике отечественного гидростроительства под руководством Бориса Кузьменко была построена гидроэлектростанция ДнепроГЭС-2. Также при его участии в Запорожье построен однокамерный шлюз, мост через Днепр в северной части острова Хортица, электроаппаратный и энергомеханический заводы, завод сверхмощных трансформаторов, жилые кварталы, объекты социального, культурного и бытового назначения.
За многолетнюю деятельность и активное участие в создании гидроэлектростанций, организацию их эффективной и надежной эксплуатации Борис Терентьевич награжден орденами "Трудового Красного Знамени", "Октябрьской Революции", "За заслуги" ІІІ степени и другими наградами.
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