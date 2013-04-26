Поздравить маленьких запорожцев пришел заместитель городского головы Анатолий Пустоваров." Стало уже доброй традицией устраивать праздник детям, которые оказались в сложной жизненной ситуации и нуждаются в нашей защите и внимании. Я уверен, что в будущем, когда эти дети вырастут, они станут достойными членами нашей громады, будут развивать Запорожье " , - отметил Анатолий Пустоваров.В ходе мероприятия в торжественной обстановке 14 детям-сиротам в связи с 16-летием от имени городского головы Владимира Буряка были вручены наручные часы с гравировкой " Хай щастить " , а все участники праздника получили сладкие подарки. После завершения праздничного мероприятия детям показали мультфильм.