В преддверии новогодних праздников в киноконцертном зале им. А.Довженко прошел городской праздник ко Дню Святого Николая. 300 детей-сирот и детей, лишенных родительского тепла, детей, которые оказались в сложных жизненных условиях, приняли участие в праздничном мероприятии.
Поздравить маленьких запорожцев пришел заместитель городского головы Анатолий Пустоваров.
"Стало уже доброй традицией устраивать праздник детям, которые оказались в сложной жизненной ситуации и нуждаются в нашей защите и внимании. Я уверен, что в будущем, когда эти дети вырастут, они станут достойными членами нашей громады, будут развивать Запорожье", - отметил Анатолий Пустоваров.
В ходе мероприятия в торжественной обстановке 14 детям-сиротам в связи с 16-летием от имени городского головы Владимира Буряка были вручены наручные часы с гравировкой "Хай щастить", а все участники праздника получили сладкие подарки. После завершения праздничного мероприятия детям показали мультфильм.
Поздравить маленьких запорожцев пришел заместитель городского головы Анатолий Пустоваров.
"Стало уже доброй традицией устраивать праздник детям, которые оказались в сложной жизненной ситуации и нуждаются в нашей защите и внимании. Я уверен, что в будущем, когда эти дети вырастут, они станут достойными членами нашей громады, будут развивать Запорожье", - отметил Анатолий Пустоваров.
В ходе мероприятия в торжественной обстановке 14 детям-сиротам в связи с 16-летием от имени городского головы Владимира Буряка были вручены наручные часы с гравировкой "Хай щастить", а все участники праздника получили сладкие подарки. После завершения праздничного мероприятия детям показали мультфильм.
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