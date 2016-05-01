В ходе мероприятия, которое прошло под руководством заместителя председателя районной администрации Виктора Кириченко, рассматривались вопросы жизнедеятельности района.На вопросы присутствующих относительно благоустройства придомовых территорий, вывоза твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора, тарифов на жилищно-коммунальные услуги, установки газовых и тепловых счетчиков на жилые дома, обслуживания тепловых сетей и сетей водоснабжения и на многие другие отвечали представители коммунальных предприятий, районной администрации, сообщает сайт мэрии.