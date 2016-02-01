Сергея Ильченко переизбрали главой Запорожского молодежного городского совета на второй срок.
Такое решение сегодня на отчетно-выборной конференции приняли депутаты молодежного горсовета.
Кандидатуру Сергея Ильченко выдвинули сами представители молодежи, которые отметили, что в 2016 году молодежный горсовет под руководством Сергея Ильченко отработал успешно. Депутаты также акцентировали внимание на лидерских качествах руководителя, к которому тянутся люди.
Сергей Ильченко поблагодарил коллег за доверие.
- Мне очень хочется, чтобы молодежь в себя верила и могла реализовать свои идеи. Останавливаться нельзя. В наших планах - сделать Запорожье молодежной Меккой. Сессия горсовета утвердила бюджет города, одна из статей которого - молодежная политика. Сумма увеличена в 4 раза и составляет 1,7 млн. грн. Наша основная задача - чтобы эти деньги были направлены на те молодежные программы, которые определила молодежь. Мы будем продолжать патриотическое воспитание молодежи, а также сотрудничать с городами-побратимами, однозначно, будем писать гранты, принимать те практики, которые есть у европейской молодежи. Сделаем все возможное, чтобы у молодежи не было желания переезжать из Запорожья. За нашим городом и его молодежью, действительно, будущее. Хочу отметить, что молодежный горсовет никогда не станет политическим органом.
Сергей Ильченко также является руководителем молодежной организации ПАО "Запорожсталь" и главой областного совета трудовой молодежи.
На второй срок переизбрали и секретаря молодежного горсовета Анну Югрину, а также заместителя главы совета Алексея Чубенко.
К слову, других кандидатур на эти посты не было.
Фото: Александр Прилепа
Такое решение сегодня на отчетно-выборной конференции приняли депутаты молодежного горсовета.
Кандидатуру Сергея Ильченко выдвинули сами представители молодежи, которые отметили, что в 2016 году молодежный горсовет под руководством Сергея Ильченко отработал успешно. Депутаты также акцентировали внимание на лидерских качествах руководителя, к которому тянутся люди.
Сергей Ильченко поблагодарил коллег за доверие.
- Мне очень хочется, чтобы молодежь в себя верила и могла реализовать свои идеи. Останавливаться нельзя. В наших планах - сделать Запорожье молодежной Меккой. Сессия горсовета утвердила бюджет города, одна из статей которого - молодежная политика. Сумма увеличена в 4 раза и составляет 1,7 млн. грн. Наша основная задача - чтобы эти деньги были направлены на те молодежные программы, которые определила молодежь. Мы будем продолжать патриотическое воспитание молодежи, а также сотрудничать с городами-побратимами, однозначно, будем писать гранты, принимать те практики, которые есть у европейской молодежи. Сделаем все возможное, чтобы у молодежи не было желания переезжать из Запорожья. За нашим городом и его молодежью, действительно, будущее. Хочу отметить, что молодежный горсовет никогда не станет политическим органом.
Сергей Ильченко также является руководителем молодежной организации ПАО "Запорожсталь" и главой областного совета трудовой молодежи.
На второй срок переизбрали и секретаря молодежного горсовета Анну Югрину, а также заместителя главы совета Алексея Чубенко.
К слову, других кандидатур на эти посты не было.
Фото: Александр Прилепа
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