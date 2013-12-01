Уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями в Мелитополе (Запорожская область) по-прежнему превышает эпидпорог. "Скорая" и амбулатории работают в усиленном режиме.
По данным мелитопольских медиков, на этой неделе эпидпорог превышен уже на 43%. В больницы продолжают поступать горожане с осложнениями, после перенесенной простуды, а также гриппом. К примеру, в городской больнице №2 сейчас на лечении 83 человека, в детской больнице - 18. Подобная ситуация привела к тому, что с 20 декабря были закрыты на карантин все школы города.
С усиленной нагрузкой продолжает работать "скорая", особенно много обращений поступило в минувшие выходные, но и в будние дни здесь принимают около 200 вызовов. Кроме того, как и обещали в горздраве, на базе амбулаторий начали работать две неотложные помощи. Вызовы на дом в субботу они принимают с 14 до 18 часов, а обслуживают до 20 часов. В воскресенье звонки принимаются с 14 до 16 часов.
Как сообщала ранее "Индустриалка", в целом по Запорожской области эпидпорог заболеваемости ОРВИ и гриппом превышен на 84%.
По данным мелитопольских медиков, на этой неделе эпидпорог превышен уже на 43%. В больницы продолжают поступать горожане с осложнениями, после перенесенной простуды, а также гриппом. К примеру, в городской больнице №2 сейчас на лечении 83 человека, в детской больнице - 18. Подобная ситуация привела к тому, что с 20 декабря были закрыты на карантин все школы города.
С усиленной нагрузкой продолжает работать "скорая", особенно много обращений поступило в минувшие выходные, но и в будние дни здесь принимают около 200 вызовов. Кроме того, как и обещали в горздраве, на базе амбулаторий начали работать две неотложные помощи. Вызовы на дом в субботу они принимают с 14 до 18 часов, а обслуживают до 20 часов. В воскресенье звонки принимаются с 14 до 16 часов.
Как сообщала ранее "Индустриалка", в целом по Запорожской области эпидпорог заболеваемости ОРВИ и гриппом превышен на 84%.
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