Более сорока участников семинара рассмотрели специфику и эффективность совместной работы школы и социальных служб. Отмечалось, что в данном направлении одним из главных направлений является своевременное выявление семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах для оказания необходимой помощи.Присутствующих ознакомили с законодательными актами, которыми необходимо руководствоваться в работе, порядком предоставления информации о детях, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах , оставшихся без родительской опеки и т.д, сообщает сайт мэрии.