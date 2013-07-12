Специалисты отдела по Заводскому району службы (управления) по делам детей городского совета совместно с педагогами школы №75 обсудили координацию сотрудничества с семьями, оказавшимися в сложных жизненных обстоятельствах.
Более сорока участников семинара рассмотрели специфику и эффективность совместной работы школы и социальных служб. Отмечалось, что в данном направлении одним из главных направлений является своевременное выявление семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах для оказания необходимой помощи.
Присутствующих ознакомили с законодательными актами, которыми необходимо руководствоваться в работе, порядком предоставления информации о детях, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах , оставшихся без родительской опеки и т.д, сообщает сайт мэрии.
Более сорока участников семинара рассмотрели специфику и эффективность совместной работы школы и социальных служб. Отмечалось, что в данном направлении одним из главных направлений является своевременное выявление семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах для оказания необходимой помощи.
Присутствующих ознакомили с законодательными актами, которыми необходимо руководствоваться в работе, порядком предоставления информации о детях, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах , оставшихся без родительской опеки и т.д, сообщает сайт мэрии.
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