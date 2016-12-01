В селе Ивановка Бердянского района во время пожара погибла 91-летняя женщина.
Пожар произошел в доме по улице Радужной. Общая площадь возгорания составила около 60 кв. м. Чуть больше 30 минут понадобилось бойцам ГСЧС, чтобы потушить огонь.
К сожалению, стихия огня забрал жизнь пожилой хозяйки дома. Труп 91-летней женщины обнаружили спасатели.
Причину возгорания установит следствие, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", в запорожском селе пожилые супруги умерли в один день.
Читайте также: В Запорожской области более двух часов тушили пожар.
Пожар произошел в доме по улице Радужной. Общая площадь возгорания составила около 60 кв. м. Чуть больше 30 минут понадобилось бойцам ГСЧС, чтобы потушить огонь.
К сожалению, стихия огня забрал жизнь пожилой хозяйки дома. Труп 91-летней женщины обнаружили спасатели.
Причину возгорания установит следствие, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", в запорожском селе пожилые супруги умерли в один день.
Читайте также: В Запорожской области более двух часов тушили пожар.
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