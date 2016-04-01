В Александровском районе прошла встреча с руководителями квартальных комитетов. Мероприятие провел председатель районной администрации Валерий Мостовой.
Были рассмотрены вопросы замены адресных табличек на домах частного сектора, взаимодействия с ООО "УМВЕЛЬТ-ЗАПОРОЖЬЕ" по вопросу заключения договоров на вывоз твердых бытовых отходов.
Председателей квартальных комитетов проинформировали о том, что представители районных администраций получили право на составление административных протоколов за нарушение Правил благоустройства территории Запорожья, сообщает сайт мэрии.
Были рассмотрены вопросы замены адресных табличек на домах частного сектора, взаимодействия с ООО "УМВЕЛЬТ-ЗАПОРОЖЬЕ" по вопросу заключения договоров на вывоз твердых бытовых отходов.
Председателей квартальных комитетов проинформировали о том, что представители районных администраций получили право на составление административных протоколов за нарушение Правил благоустройства территории Запорожья, сообщает сайт мэрии.
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