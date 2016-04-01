Были рассмотрены вопросы замены адресных табличек на домах частного сектора, взаимодействия с ООО " УМВЕЛЬТ-ЗАПОРОЖЬЕ " по вопросу заключения договоров на вывоз твердых бытовых отходов.Председателей квартальных комитетов проинформировали о том, что представители районных администраций получили право на составление административных протоколов за нарушение Правил благоустройства территории Запорожья, сообщает сайт мэрии.