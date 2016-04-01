Об этом во время сессии Запорожского областного совета, на которой рассматривался отчет ОГА по выполнению комплексной программы развития малого и среднего предпринимательства в Запорожской области на 2015-2016 года, заявил депутат Запорожского областного совета от Оппозиционного блока Ярослав Крыль.- Отчет подан с нарушениями, - отметил Ярослав Николаевич. - А именно, заключительные отчеты о выполнении региональных местных программ составляются и подаются на рассмотрение сессии органов местного самоуправления после окончания срока выполнения программы, в начале года, следующего за отчетным.Кроме того, по словам Ярослава Крыля, отчет главным образом содержит информацию о проведенных совещаниях и семинарах. При этом, нет конкретных показателей выполнения программы, данных о достижении ожидаемых цифр, как, например, увеличение численности людей, работающих в сфере малого и среднего бизнеса, увеличение количества самих предпринимателей и т.д.Ярослав Крыль также подчеркнул, что нецелесообразно рассматривать этот вопрос вместе с комплексной программой на 2017-2018 годы, ее нужно утверждать отдельно.