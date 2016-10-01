"За" решение о внесении изменений и дополнений в областную программу повышения качества и эффективности выполнения представительских и управленческих функций местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления на территории области проголосовали лишь 36 из 56 присутствующих в зале депутатов.Как отметила заместитель председателя-управляющий делами исполкома Запорожской ОГА Зинаида Бойко, согласно постановлению Кабмина облгосадминистрации могут получать дополнительные средства из местных бюджетов на оплату труда сотрудников для совершения ими делегированных полномочий.Однако, депутаты облсовета, считают дополнительное выделение средств незаконным.В частности, руководитель фракции "Батьківщина" в облсовете Александр Старух заявил, что, выделяя финансирование, депутаты фактически будут поддерживать тех, кто подал на них в суд. Напомним, департамент образования Запорожской ОГА обратился в суд с иском против облсовета, в котором просит обязать облсовет внести изменения и дополнения в "Порядок назначения на должности и увольнения с должностей руководителей предприятий и учреждений". Примечательно, что срок исковой давности истек еще 4,5 года назад, но только сейчас департамент решил обратиться в суд.- Нашим колегою подано справу до суду щодо цього питання.Будь-яке рішення, прийняте сьогодні, на наш погляд, буде тиском на суд, - отметил Александр Старух. - Позов ОДА проти облради не відкликаний. Таким чином, ми будемо преміювати роботу, спрямовану на те, що на нас, на громаду, подають до суду. Рішення незаконне, на наш погляд.Бюджетний кодекс не може бути нижчим, ніж постанова Кабміну, яка є підзаконним актом, а вище Бюджетного кодексу - тільки Конституція. Ми просили б не втягувати силові органи в ці розборки.Председатель фракции Оппозиционного блока в Запорожском областном совете, член постоянной комиссии по вопросам строительства, транспорта, связи, топливно-энергетического комплекса Владимир Байда в комментарии "Индустриалке" сказал:- Хочу напомнить о спорах во время голосования за выделение 18 млн грн из областного бюджета на погашение задолженности по заработной плате работникам областной государственной администрации. Помните, сколько тогда было эмоций по поводу того, голосовать за это решение или не голосовать? Фракция Оппозиционного блока всегда в своих решениях ориентируется исключительно на интересы рядовых граждан. И если надо выбирать, на чью пользу принять решение: семей, которые остались без средств к существованию, или соблюдения норм действующего законодательства, мы выбираем интересы людей.Тем более, что мы опирались на письмо-разъяснение от Минфина, которое областная власть представила депутатам, как аргумент, что существует механизм выплаты заработной платы госслужащим из областного бюджета. Но, что получилось в результате? Мы голосуем за выплату задолженности по заработной плате перед госслужащими (а рядовые сотрудники ОГА получают мизерную заработную плату, которая не повышалась в этом году ни разу!), а задолженность не погашается!От наших коллег-депутатов других фракций уже есть иск о признании решения о выделении средств на заработную плату работников ОГА из областного бюджета неправомерным. Следовательно, процесс выплаты долгов по заработной плате усложняется судебной волокитой, а люди все это время ожидают обещанное государством повышение заработных плат.Вот вам и отношение центральной власти к людям, которые на эту власть за копейки работают!Оппозиционный блок будет отстаивать интересы граждан, где бы они не работали или проживали. Люди имеют право на гарантированные Конституцией достойный уровень жизни, равные возможности для всех без исключения граждан. В последнее время, все чаще действия центральной власти идут в разрез с этими принципами. А областная рада в очередной раз стала заложником банкротства киевских чиновников.Фото: Александр Прилепа