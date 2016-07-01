Житель одного из сел Бильмацкого района стал жертвой интернет-мошенника.
На одном из сайтов мужчина нашел объявление о продаже машины в Польше. Предложение его заинтересовало и он связался с продавцом. Для начала ему нужно было оплатит задаток в размере одной тысячи гривен. Мужчина отправил деньги продавцу, а тот пообещал пригнать ему авто в течение четырех дней. Но свою машину житель области так и не увидел. Пропал и так называемый продавец, сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", с заблокированной банковской карты жительницы Запорожской области пропали все деньги.
Читайте также: Запорожских бизнесменов пугают проверками.
На одном из сайтов мужчина нашел объявление о продаже машины в Польше. Предложение его заинтересовало и он связался с продавцом. Для начала ему нужно было оплатит задаток в размере одной тысячи гривен. Мужчина отправил деньги продавцу, а тот пообещал пригнать ему авто в течение четырех дней. Но свою машину житель области так и не увидел. Пропал и так называемый продавец, сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", с заблокированной банковской карты жительницы Запорожской области пропали все деньги.
Читайте также: Запорожских бизнесменов пугают проверками.
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