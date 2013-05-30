Завтра, 23 декабря, в 15:30 в киноконцертном зале им. А. Довженко состоится новогодний праздник для детей льготных категорий. Участниками мероприятия станут 300 детей, среди которых дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки; дети из многодетных и малообеспеченных семей.
Для детей подготовлена интерактивная развлекательная программа с участием аниматоров, организуют танцевальный флэшмоб, новогодняя фотозону. По окончании праздничной программы состоится демонстрация мультфильма. Все юные участники новогоднего праздника получат сладкие подарки.
Праздник пройдет в рамках реализации городской программы финансирования мероприятий по вопросам семьи и молодежи, сообщает сайт мэрии.
Для детей подготовлена интерактивная развлекательная программа с участием аниматоров, организуют танцевальный флэшмоб, новогодняя фотозону. По окончании праздничной программы состоится демонстрация мультфильма. Все юные участники новогоднего праздника получат сладкие подарки.
Праздник пройдет в рамках реализации городской программы финансирования мероприятий по вопросам семьи и молодежи, сообщает сайт мэрии.
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