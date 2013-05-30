Для детей подготовлена интерактивная развлекательная программа с участием аниматоров, организуют танцевальный флэшмоб, новогодняя фотозону. По окончании праздничной программы состоится демонстрация мультфильма. Все юные участники новогоднего праздника получат сладкие подарки.Праздник пройд е т в рамках реализации городской программы финансирования мероприятий по вопросам семьи и молодежи, сообщает сайт мэрии.